Son Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından çok konuşulan kararlar! Jorge Jesus çılgına döndü, kırmızı kart...

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Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'in 22. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

İLK 10 DAKİKADA REKOR KIRILDI

Tempolu başlayan mücadele, bu sezon ilk 10 dakikasında en fazla şut çekilen Süper Lig karşılaşması oldu. Bu süreye toplam 9 şut sığdı.

Mert Hakan Yandaş, 14. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşa ağları havalandırdı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hakem Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmezken verilen karar sonrası oyuncular ve Jorge Jesus uzun süre itirazda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar da kararın yanlış olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.

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PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Batshuayi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi.

VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

ADANA DEMİRSPOR PENALTI KAZANDI, İRFAN CAN CEZALI OLDU

Mücadelenin 30. dakikasında ise İrfan Can Kahveci'nin elle oynadığı gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verirken İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Milli oyuncu, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA PENALTI EKLEDİ

Maçın 69. dakikasında ise Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında ise Fenerbahçe, Miha Zajc'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından frikik bekledi. Ali Palabıyık'ın devam kararı sonrası yedek kulübesi ayağa kalktı. Son düdüğün ardından Jesus koşarak sahaya girdi ve Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Hakem, Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

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