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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu müjdesi

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 20:40

Trendyol Süper Ligin 5’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.

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Süper Ligin 5’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5!e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

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FERDİ TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara geri döndü.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu müjdesi

 

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig

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