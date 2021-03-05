Fenerbahçe'de Erol Bulut kenarda çılgına döndü! Hiç böyle görmediniz...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Kadıköy'de mücadelenin henüz başlarında Fredy'nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı lacivertli takım, Enner Valencia'nın 83. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi ve kalan bölümlerde galibiyet için yüklendi.

EROL BULUT ÖFKELENDİ, SU ŞİŞESİNİ FIRLATTI

Maçın son bölümlerinde oyunu rakip yarı alana yığan Fenerbahçe, arka arkaya yakaladığı müsait pozisyonlarda golü bulamayınca 1-1'lik skora razı oldu. Aynı dakikalarda konuk takım da sarı lacivertli kalede tehlikeli oldu ancak skoru değiştiremedi.

Teknik direktör Erol Bulut, mücadelenin son anlarında arka arkaya kaçan gollerin ardından saha kenarında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir hayli sinirlenen teknik adamın, su şişesini yere fırlattığı görüldü.



