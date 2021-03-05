Kadıköy'de maçın ardından yerden yere vurdu! "Kalitesi düşük, becerisi yok..."

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Antalyaspor Tisserand'ın hatası sonucu 12. dakikada Fredy ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı 83. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kadıköy'deki son 3 lig maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe puanını 55'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor ise 35 puana yükseldi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE: ÇOK YÖNLÜ TAKIMIN TEK YÖNLÜ HOCASI

Oyun tanımları net: Geride 4+5 blok halinde son derece bütüncül duruyorlar. Boşluk vermeme konusunda ustalar. Size ikinci bölgede özgürce paslaşma imkanı veriyorlar ama son 30 metreye geldiğinizde üretiminizi kısıtlıyorlar. Savunma hatları oldukça geride. Dolayısıyla arkalarına koşu yapma şansınız çok az. Farklı şeyler yapmanız gerek Antalya’yı çözmeniz için. Her zaman yaptıklarınızın dışında bir şey.

Erol Bulut bence ilk devre çok bilindik şeyler yaparak 45 dakikayı iyi değerlendiremedi. İkinci devre bir tık daha cesurdu hamleleri. 46’da üçlü savunmaya dönerek hem hücumda sayıyı artırmak istedi, hem de Pelkas’ı daha iyi hissettiği yere, merkeze kaydırmaktı amacı.

Bu formasyon değişikliği sonrası sağ stoper Gökhan ve sol stoper Szalai dönüşümlü olarak hücuma katıldılar, Pelkas da kalabalık merkeze geçti bu rötuşla. 67’de Novak/Cisse değişikliğiyle sola Valencia’yı kaydırdı, sahadaki hücumcu sayısını bir tane daha artırdı bu bölümde. Ancak Erol Bulut’un ikinci devrede yaptığı cesur hamleleri onaylamakla birlikte, Fenerbahçe’nin sadece bu maça özgü olmayan, sezon boyunca yaşadığı problemlerin bir özeti gibiydi dünkü 90 dakika. Bu problemleri de iki başlıkta toplayabiliriz kabaca:

DEĞİŞİKLİKLERİ DE HATALI

1- Erol Bulut, daha önce de ifade ettiğimiz üzere “çok yönlü takımın tek yönlü hocası”. Topu rakiple paylaştığında, geçiş hücumu çözümleri var. Ama rakibi kapandığında, topu ona bıraktığında sezon başından beri üretemedi yeni bir şey. Ne duran toplarda zekice bir şey yapıyorlar. Ne de hareketli oyunda çalışılmış bir şey görebiliyorsunuz. Dün de Valencia’nın golü tamamen bireysel beceri. Bir taktik başarı değil aslında.

2- Hocanın tek yönlülüğü oyuncu değişikliklerine de yansıyor. Sezon başında Ozan’ı yedek bırakıyordu. Pelkas geldiğinde onu 5-6 maç aynı dakikada çıkardı. Şimdi de Ferdi’yi son 10-15’e kadar muhakkak saklıyor. Bu kadar kapanan savunmalara karşı Samuel/Ferdi değişikliği daha erken yapılabilirdi bence.

GÜNTEKİN ONAY: ANTALYA GİBİ RAKİPLER ÖNÜNDE RİSK ALMAK ZORUNDASINIZ

100 dakika oynanan maçta Ersun Yanal’ın 4-5-1 formasyonuyla uyguladığı plan 85 dakika boyunca kusursuz işledi. Ersun Hoca’nın tek hatası, çok yorulan ve sürekli top kayıpları yapıp savunma görevlerinde de aksayan Amilton’u oyundan geç çıkartmasıydı.

İlk 45 dakika Antalya’nın savunmasını aşabilmek için hemen hemen hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe, rakibi karşısında pozisyon üretemedi. İkinci yarıda Valencia, İrfan, Cisse, Ferdi ve Thiam hamleleri ile tüm riskleri göze alan, 3’lü savunmaya dönen Fenerbahçe varıyla yoğu ile yüklenirken kenarlardan taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştı.

Bu yüksek riskli oyun Fenerbahçe’ye ya da Antalyaspor’a golü getirecekti. Konuk takıma 3 kez net gol şansı geldi ancak sonuçlandıramadı. Fenerbahçe ise Thiam ve Cisse ile galibiyet sayısına ulaşabilirdi. Adeta bir Rus ruletine dönen son bölümden kazanan çıkmadı.

SAMATTA NE İŞ YAPAR?

İkinci yarıda gerçekten çok keyifli ve heyecan seviyesi yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe’de Sosa dışında oyuna sonradan giren Valencia ve Szalai en iyilerdi.

Ancak neden 11’de oynadığını anlayamadığım Samatta dün adeta sahada yok gibiydi. Dar alan becerisi yok. Pas kalitesi düşük. Çalım atmıyor. Samatta kalan haftalarda 11’i zor görür kanısındayım. Dün Kadıköy’de oyunun büyük bölümünde Antalyaspor’un savunma organizasyonunu çözemeyen Fenerbahçe bu tip rakipler karşısında risk almadan goller ve pozisyonlar üretemediğini artık görmeli. Erol Bulut, kalan haftalarda hep bu tip rakiplere karşı oynayacak. O yüzden son 30 dakikadaki oyundan ilham almalı.