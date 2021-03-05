Fenerbahçe'de herkes bunu merak ediyordu! İrfan Can Kahveci...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Kadıköy'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan mücadelede sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk kez resmi bir müsabaka kadrosuna alınan İrfan Can Kahveci, Fraport TAV Antalyaspor maçının 63. dakikasında sakatlanan Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Kadıköy'de 23 dakika sahada kalan yetenekli oyuncu, 23 kez topla buluştu. Sahada olduğu sürece 16 pas yapan İrfan Can Kahveci, %81.3 pas isabetiyle oynadı. Paslarının çoğunu rakip yarı alanda yapan 25 yaşındaki orta saha, rakip sahada ise %80 pas isabeti yakaladı.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında hiç ikili mücadeleye kazanamayan İrfan Can Kahveci, girdiği 4 ikili mücadelede rakipleri tarafından ekarte edildi. Başarılı oyuncunun tek şut denemesi ise isabetsiz oldu.

ORTASINDA FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Takım arkadaşlarına bir şut pası sağlayan İrfan Can Kahveci, iki kez orta denemesinde bulunurken bunlardan birinde isabet buldu. Maçın son bölümlerinde İrfan Can Kahveci'nin ortasında Papiss Cisse'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

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