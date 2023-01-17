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Fenerbahçe'de Enner Valencia yarım sezonda Vedat Muriqi ve Serdar Dursun'u yakaladı

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Serdar Dursun
Fenerbahçede Enner Valencia yarım sezonda Vedat Muriqi ve Serdar Dursunu yakaladı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Enner Valencia daha ligin ortasında F.Bahçe’nin son yıllardaki en skorer ismi oldu. Maç başına 1 gol ortalamasıyla oynayan Enner Valencia, son Gaziantep deplasmanında fileleri 2 kez sarsarak takımını şampiyonluk yarışında tutttu. Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcunun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 23 puan topladı.

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Galatasaray yenilgisinden sonra kritik bir var olma maçı için Gaziantep’e giden Fenerbahçe, Enner Valencia’nın 90+1’deki dokunuşuyla 3 puana ulaşıp zirveye tutundu ve kaosun eşiğinden döndü. Sarı lacivertli takım, Valencia’nın bu golü olmasa lider Galatasaray ile aradaki fark 6 puana çıkacak ve ikili averaj da dikkate alındığında zirvenin 7 puan gerisine düşecekti.

GOLLERİYLE DİREKT 11 PUAN KAZANDIRDI

Gaziantep deplasmanında ilk golün de sahibi olan Ekvadorlu futbolcu, toplamda 15 gole ulaştı ve ilk yarı itibariyla Süper Lig’in en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe, Valencia’nın gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu ve 23 puan topladı. Kariyerinin en verimli dönemini yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun golleri takımına direkt 11 puan kazandırdı.

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Fenerbahçede Enner Valencia yarım sezonda Vedat Muriqi ve Serdar Dursunu yakaladı

ŞİMDİ HEDEFİ VAN PERSİE’Yİ GEÇMEK

Enner Valencia ayrıca sezonun daha yarısını tamamlamış olmamıza karşın, 15 golle geçen sezonun en skorer ismi olan Serdar Dursun’u yakalamayı başardı. Sarı lacivertli takımda 2016-17’yi 16 golle kapatan Robin van Persie’den sonra hiçbir futbolcu bir sezonda 15 gol barajını geçemedi. Kosovalı yıldız Vedat Muriqi de 2019-20 sezonunda 15 gol kaydetmişti.

VALENCiA’NIN BU SEZON GOL ATTIĞI LiG MAÇLARI KAZANDIRDIĞI PUANLAR

MAÇ SKOR GOL PUAN

Ümraniye 3-3 2 1
Kasımpaşa 6-0 2 -
Adana Demir 4-2 2 2
Alanyaspor 5-0 1 -
Karagümrük 5-4 3 3
İstanbulspor 5-2 1 -
Sivasspor 1-0 1 2
Giresunspor 1-2 1 -
Gaziantep 2-1 2 3

TOPLAM: 15 GOL, 11 PUAN

LiGDE SON 7 SEZONDA 10 VE ÜZERi GOL ATAN FENERBAHÇELiLER

2022-23* Enner Valencia 15 15
2021-22 Serdar Dursun 33 15
2020-21 Enner Valencia 34 12
2019-20 Vedat Muriç 32 15
2016-17 Moussa Sow 25 12
* Sezon devam ediyor.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Serdar Dursun

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