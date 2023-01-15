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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Enner Valencia damgası! Gollerine devam etti, Gaziantep FK'nın kaderi değişmedi

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Gaziantep FK
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Enner Valencia damgası Gollerine devam etti, Gaziantep FKnın kaderi değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 21:32

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına Enner Valencia damga vurdu. Gaziantep FK ise son 3 karşılaşmasına benzer bir senaryoya tanık oldu.

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Enner Valencia performansıyla çok konuşuldu.

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JESUS'UN 11 TERCİHİ

Kadıköy'de Galatasaray karşısında 3-0'lık bir yenilgi alan Jesus, Gaziantep FK maçında Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre, Valencia, Batshuayi 11'ini tercih etti.

64 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 64 gün sonra sahaya 11'de çıktı. En son Giresunspor karşısında maça 11'de başlayan Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası arası dönüşündeki Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında başlangıç planında yer almamıştı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Ligin ilk dönemine attığı gollerle damga vuran tecrübeli yıldız, 11'de başladığı Gaziantep FK maçında da takımını galibiyete taşıdı.

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Mücadelenin 9. dakikasında sarı-lacivertlileri öne geçiren Valencia, 90+1'de de galibiyet golüne imza atan oyuncu oldu.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Enner Valencia damgası Gollerine devam etti, Gaziantep FKnın kaderi değişmedi

15 GOLE ULAŞTI

Süper Lig'de 15 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 15 gole imza attı ve 4 asist yaptı.

VALENCIA, GAZİANTEP'E BENZER SENARYOYU YAŞATTI

Enner Valencia'nın uzatma dakikalarında attığı golle birlikte Gaziantep FK geçtiğimiz haftalara benzer bir senaryo yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencilerinin son 4 maçında da uzatma dakikalarında gol olurken yalnızca Başakşehir karşısında gol atan taraf Gaziantep FK oldu.

İşte 4 maçın sonucu ve uzatmadaki goller;

Giresunspor 1-1 Gaziantep FK (90+5 yedi)
Gaziantep FK 1-1 Başakşehir (90+7 attı)
İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK (90+12 gol yedi)
Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe (90+1 gol yedi)

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Gaziantep FK

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