Fenerbahçe'de Enner Valencia Galatasaray'dan çok gol attı

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Fenerbahçeli Enner Valencia bu sezon çıktığı 7 lig maçında 10 kez fileleri havalandırırken Spor Toto Süper Lig’in 9 takımına bedel bir performansa imza attı. Öyle ki Ekvadorlu futbolcu aralarında 9 gollü Galatasaray’ın da bulunduğu Ankaragücü (9), Antalya (9), Kasımpaşa (8), İstanbul (7), Ümraniye (7), Giresun (6), Sivas (8), Hatay’dan (5) daha fazla gol atmayı başardı.

BURAK YILMAZ iLE BiRLiKTE SÜPER LiG’iN ZiRVESiNDE

32 yaşındaki futbolcu ayrıca 2007-08 sezonundan bu yana Burak Yılmaz ile birlikte Spor Toto Süper Lig’de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri konumunda.

ROBERTO SOLDADO’DAN SONRA iLK HAT-TRiCK

Enner Valencia, Kasım 2017’den (Roberto Soldado, Sivasspor, 4-1) bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı.

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KADIKÖY’DE 4’TE 4 YAPMAYI BAŞARDI

Valencia, Süper Lig’de Şubat 2020’den (Max Kruse) bu yana üst üste 4 ve üzeri iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu