Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan hakem isyanı ve Galatasaray göndermesi: Gerçekten utanç verici | 6-7 puan önde olmalıydık

Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko açıklamalar yaptı.

Oyunun sürekli durmasından ve hakem kararlarından şikayet eden Edin Dzeko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair. Gerçekten utanç verici, yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum. Devre arasında 'Bu tarz olaylara enerjimizi harcamayalım' diye konuştuk. Bunları değiştiremiyoruz. Her maç bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Buna düşmemeliyiz diye konuştuk aramızda. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz. Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor bu durum. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici" dedi.

"DİĞER MAÇLARDA KARTLARINI UNUTUYORLAR"

Hakemlerin Galatasaray maçlarında adil davranmadığını söyleyen Edin Dzeko, "Normal şartlarda Galatasaray’ın en az 6-7 puan önünde olmamız gerektiğini düşünüyorum ama değiliz. Bizim 10 oyuncumuz ceza sınırında. Bu da garip bir durum. Sanki hakemler diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Eğer şampiyonluk yarışı yüzde 50-50 eşit diyeceksek hakemlerin de yüzde 50-50 eşit davranması gerekiyor. Maçlar saha içinde kazanılacaksa hakemlerin de eşit davranması gerekiyor, farklı değil!" diye konuştu.

"AVRUPA'DA HAKEMLER TAKIMA GÖRE KARAR VERMİYOR"

Hakemlere Avrupa maçlarını izlemeleri tavsiyesinde bulunan Dzeko, "Şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçları izlesin hakemler. Avrupa'da maçlar nasıl yönetiliyor, izlesinler. Avrupa'da aldığımız 3-0'lık galibiyet, hakemin performansına bakarsak bu durum çok garip değil. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar. Ne görüyorlarsa onu çalıyorlar. Bugün kendimi biraz daha da yaşlanmış hissettim. Enerjimi, önemli olmayan pek çok konuya harcamam gerekti. Utanç verici bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz. Bu tarz, futbolla alakası olmayan şeylerle enerjimizi harcamak istemiyoruz." dedi.

"BİZİM YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK"

Gelecek haftaki Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Edin Dzeko, "Trabzonspor maçında verilecek hakem kararlarını merak ediyorum. Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Bizim tek istediğimiz adalet. Ondan sonra maçı kazanır kaybederiz, oluruz. Önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları." ifadelerini kullandı.

"İÇERDEKİ HER MAÇTA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Kadıköy'de baskı hissetmediğini belirten deneyimli yıldız, ''Evimizde çok puan kaybettik. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Biz evimizde oynayınca maçların kolay olabileceğini düşünüyoruz ama böyle değil. Deplasmanlarda ise zor olacağını düşünerek daha fazla konsantre oluyor belki de... Ben bir baskı hissetmiyorum. Bu oyuncudan oyuncuya değişir. Bazı oyuncular iç sahada baskı hissedebilir. Bu normal, özellikle genç oyuncular için. Futbolda baskı olacaktır. Bu baskıyı iyi yönde de kullanabilirsiniz. Tek düşünmemiz gereken taraftarımızın desteği. Çünkü benim evimizde oynadığımız her maçta tüylerim diken diken oluyor.'' açıklamasını yaptı.