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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan hakem tepkisi: Böyle bir şey görmedim

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaştan hakem tepkisi: Böyle bir şey görmedim
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 21:52

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci açıklamalar yaptı.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Hakem kararlarını eleştiren ve oyunun çok durdurulduğuna dikkat çeken Yandaş, "Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. Hakemin buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum. İzin veriyorlar, neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Bunda bir şey yok, hazırda bekleyenler var onun için söylüyorum. Fenerbahçe yıkılmaz." dedi.

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"FENERBAHÇE BİRLİKTE OLDUĞUNDA KİMSE BİZİ YIKAMAZ"

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Attığı gole ilişkin konuşan Mert Hakan, "İki haftadır ilk golü atmak ve güzel golleri atmak bana nasip oluyor. Önemli olan takımın kazanması, kazanmadığınız zaman bu gollerin anlamı olmuyor. Önemli olan takıma katkı vermek. Son 9 hafta, Fenerbahçe birlikte olduğunda kimse bizi yıkamaz. Tahsin başkanımızın mekanı cennet olsun, onu başta anmadığım için özür diliyorum." diye konuştu.

"BU YOL ŞAMPİYONLUK YOLU"

Taraftarlara çağrıda bulunan İrfan Can Kahveci,  "Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce takıma dönmek istiyordum. Bu maç kadroya girmek istedim, hocam da sağ olsun oyuna aldı. Hazır olduğumu hissettim. Her maç bizim için önemli. Fenerbahçe armasının olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlar mükemmeller ama daha çok itmeliler bizi." dedi.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

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