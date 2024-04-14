Fenerbahçe'de Edin Dzeko öpücükle tebrik etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Fred açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için ellerinden geleni verdiklerini söyleyen Fred, "İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Edin Dzeko, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe kadın basketbol takımına öpücükle tebrik gönderdi ve "EuroLeague'i yeniden kazanan kadın basketbolumuzu tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız." ifadelerini kullandı.

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"SAVAŞARAK KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUM"

İlk yarı kötü oynadıklarını söyleyen Dzeko, "Son zamanlarda maçlara birazcık yavaş başlıyoruz. Çok pas hatası yapıyoruz. İlk yarı böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçı çevirmek daha zordur ama uyanmak için ilk golü yememiz gerekiyordu belki de. İkinci yarıda iyi oynadık. Hatta maçı erken koparabilirdik. Bunu yapabilecek şanslar yakaladık. En önemlisi 3 puan almaktı. Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları konumu hak etmiyorlar. Fenerbahçe zaten bu yüzden beni getirdi. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece gol atarak değil saha içinde elimden gelen her şeyi yaparak, savaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"TARAFTARLAR ISLIKLAMASIN"

Taraftarlara çağrıda bulunan Edin Dzeko, "Bence oyuncu fark etmeksizin tüm takım mücadele etmeli, koşmalı. Öne koşarken de geri dönerken de herkes çok koşmalı. Takıma en çok bu şekilde yardım edebilirsiniz. Bu bizim takımımızın mentalitesi. Herkesin kendinden önce takımı düşünmesi gerekiyor. Zaten takım performansı iyi olursa bireysel performanslar da iyi olabiliyor. Daha iyisini yapabilirdik ama bu sayfa geride kaldı. Şimdi yeni bir sayfayı çeviriyoruz. Önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Taraftarımız Olympiakos maçına gelsin ve desteklerini göstersinler, ıslıklamasınlar." dedi.