Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'den sağlık ekibine teşekkür

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi açıklamalar yaptı.

İlk yarı kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda toparlandıklarını kaydeden Batshuayi, "Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik" dedi.

Doktorlara teşekkür eden Belçikalı golcü, ''Sakatlıktan dönüş yaptım. Her şey yolunda. Takım içerisinde çok sakat var ama bu da normal, çok fazla maç oynuyoruz. Hafta içi bu maça çok çalıştım, bu maçta olma adına. Diğer sakat oyuncuların da dönmesi çok iyi. Umarım bu sakatlıklar daha fazla olmaz. Ligin sonundaki hedeflerimize bu şekilde ulaşabiliriz. Doktorlarımıza, fizyoterapistlerimize teşekkür ediyorum. İnsanlar beni gayet iyi tanıyor. Kulüp içerisinde iyi çalışan insanları tebrik etmek, takdir etmek istiyorum. Gol atınca doktorlara, fizyoterapistlere teşekkür ettim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar." yorumunu yaptı.

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Batshuayi, "Fenerbahçe kadın basketbol takımını tebrik ediyorum. Zafer elde ettiler. Onları kutluyorum. Her branşta kazanmak çok güzel." sözleriyle şampiyon takımı tebrik etti.