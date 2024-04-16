×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Edin Dzeko lafta değil, gerçekten kaptan! "Söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#İsmail Kartal
Fenerbahçede Edin Dzeko lafta değil, gerçekten kaptan Söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:00

Boşnak futbolcu Fenerbahçe taraftarlarının gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Olympiakos deplasmanında olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko, Karagümrük maçında attığı golden sonra sevinmek yerine sakatlanan Osayi-Samuel’in yanına koşup durumunu sordu.

Haberin Devamı

F.Bahçe’de bu sezonun en önemli transferi olan Edin Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor. Sarı lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde yola devam etmesinde başrolü oynadı. 38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe’nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko’nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede sezonu kapatan Jayden Oosterwoldenin paylaşımı şaşırttı Galatasaray derbisinde...Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şaşırttı! "Galatasaray derbisinde..."Haberi görüntüle

FENERBAHÇE’YE AİDİYET DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ

Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel’in yanına koşup durumunu sordu. Dzeko’nun Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili aidiyet duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren olaylar bununla da sınırlı değil. Takıma yeni transfer edilen oyuncuları tesislerin kapısında karşılayıp ‘Hoş geldin’ diyen ve İstanbul’u gezdiren de Edin Dzeko...

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koç ile Eda Erdem arasında geçen diyalog: Maça geleyim miFenerbahçe'de Ali Koç ile Eda Erdem arasında geçen diyalog: Maça geleyim mi?Haberi görüntüle

DZEKO’NUN SÖYLEDiĞi SORGULANMAZ, YAPILIR

Edin Dzeko’nun Fenerbahçe için ne kadar önemli bir karakter olduğunu, yakınları bakın nasıl anlatıyor: “Dzeko’nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır. Teknik direktör İsmail Kartal’a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar. Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.

LAFTA DEĞİL GERÇEK KAPTAN

Fenerbahçe’de uzun yıllardır aranan saha içi lider ve gerçek kaptan profilini tam olarak dolduran Edin Dzeko, Samandıra’da büyük saygı uyandırıyor.

HER YERE KONUYA EL ATIYOR

Sezon başında yeni transferleri karşılayan, onlarla birlikte tesislerde yemek yiyen, İstanbul’u gezdiren, dışarıda ailelerle yemek yiyerek hızlı adaptasyon sağlamalarını yardım eden Edin Dzeko, tesislerde her soruna koşuyor. ismail Kartal ile futbolcu arasında diyaloğu geliştiren, soyuna odasında hocadan sonra kaptan olarak konuşma yapan çok iyi bir motivatör. Çalışkan değil çalışma delisi. Antrenmana 1 saat önce gelir, önce fitness, sonra antrenman sonra tekrar fitness yapar. Aile hayatı düzgün, dışarı çok az çıkar, hayatının her anını maça göre yaşayan gerçek profesyonel.

Haberin Devamı

KİBRİN ZERRESİ YOK

Avrupa da büyük başarılar elde etmiş oyuncularda rastlanan kibrin zerresi yok, kırıntısı yok. Fenerbahçe şampiyon olsun diye adeta çırpınıyor. Sadece futbolcu değil, gündemi de takip ediyor, takımdaki arkadaşların yaptıklarını yakından izliyor ve yanlışlarını uyarıyor. Her şeyle yakından ilgili gerçek bir kaptan.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!