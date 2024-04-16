Fenerbahçe'de Edin Dzeko lafta değil, gerçekten kaptan! "Söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır"

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F.Bahçe’de bu sezonun en önemli transferi olan Edin Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor. Sarı lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde yola devam etmesinde başrolü oynadı. 38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe’nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko’nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.

FENERBAHÇE’YE AİDİYET DUYGUSU ÇOK GÜÇLÜ

Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel’in yanına koşup durumunu sordu. Dzeko’nun Fenerbahçe ve Türkiye ile ilgili aidiyet duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteren olaylar bununla da sınırlı değil. Takıma yeni transfer edilen oyuncuları tesislerin kapısında karşılayıp ‘Hoş geldin’ diyen ve İstanbul’u gezdiren de Edin Dzeko...

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DZEKO’NUN SÖYLEDiĞi SORGULANMAZ, YAPILIR

Edin Dzeko’nun Fenerbahçe için ne kadar önemli bir karakter olduğunu, yakınları bakın nasıl anlatıyor: “Dzeko’nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır. Teknik direktör İsmail Kartal’a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar. Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.

LAFTA DEĞİL GERÇEK KAPTAN

Fenerbahçe’de uzun yıllardır aranan saha içi lider ve gerçek kaptan profilini tam olarak dolduran Edin Dzeko, Samandıra’da büyük saygı uyandırıyor.

HER YERE KONUYA EL ATIYOR

Sezon başında yeni transferleri karşılayan, onlarla birlikte tesislerde yemek yiyen, İstanbul’u gezdiren, dışarıda ailelerle yemek yiyerek hızlı adaptasyon sağlamalarını yardım eden Edin Dzeko, tesislerde her soruna koşuyor. ismail Kartal ile futbolcu arasında diyaloğu geliştiren, soyuna odasında hocadan sonra kaptan olarak konuşma yapan çok iyi bir motivatör. Çalışkan değil çalışma delisi. Antrenmana 1 saat önce gelir, önce fitness, sonra antrenman sonra tekrar fitness yapar. Aile hayatı düzgün, dışarı çok az çıkar, hayatının her anını maça göre yaşayan gerçek profesyonel.

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KİBRİN ZERRESİ YOK

Avrupa da büyük başarılar elde etmiş oyuncularda rastlanan kibrin zerresi yok, kırıntısı yok. Fenerbahçe şampiyon olsun diye adeta çırpınıyor. Sadece futbolcu değil, gündemi de takip ediyor, takımdaki arkadaşların yaptıklarını yakından izliyor ve yanlışlarını uyarıyor. Her şeyle yakından ilgili gerçek bir kaptan.