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Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eda Erdem arasında geçen diyalog: Maça geleyim mi?

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Eda Erdem
Fenerbahçede Ali Koç ile Eda Erdem arasında geçen diyalog: Maça geleyim mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 00:21

Sultanlar Ligi'ndeki final serisinde Fenerbahçe Opet'in, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek öne geçtiği maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kaptan Eda Erdem arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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Fenerbahçe Opet'in, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seride 2-1 öne geçtiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Eczacıbaşı mücadelesini salonda izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, galibiyetin ardından takım kaptanı Eda Erdem'e, serinin dördüncü maçı için "Perşembe geleyim mi?" diye sordu.

Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem ise Başkan Ali Koç'a, "Evet, perşembe görüşüyoruz. 7'de yine." yanıtını verdi.

Ali Koç ise bu cevabın ardından, "Ayağım uğurlu geliyor galiba size." seslendi.

Kaptan Eda Erdem de uğurlu geldiğini söyleyerek "Maşallah, devam" dedi.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı arasındaki final serisinin dördüncü maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı'nı mağlup etmesi durumunda seriye 3-1'e getirerek şampiyon olacak.

 

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Eda Erdem

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