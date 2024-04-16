Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eda Erdem arasında geçen diyalog: Maça geleyim mi?

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Fenerbahçe Opet'in, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seride 2-1 öne geçtiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Eczacıbaşı mücadelesini salonda izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, galibiyetin ardından takım kaptanı Eda Erdem'e, serinin dördüncü maçı için "Perşembe geleyim mi?" diye sordu.
Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem ise Başkan Ali Koç'a, "Evet, perşembe görüşüyoruz. 7'de yine." yanıtını verdi.
Ali Koç ise bu cevabın ardından, "Ayağım uğurlu geliyor galiba size." seslendi.
Kaptan Eda Erdem de uğurlu geldiğini söyleyerek "Maşallah, devam" dedi.
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı arasındaki final serisinin dördüncü maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı'nı mağlup etmesi durumunda seriye 3-1'e getirerek şampiyon olacak.