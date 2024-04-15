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Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şaşırttı! "Galatasaray derbisinde..."

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Süper Lig
Fenerbahçede sezonu kapatan Jayden Oosterwoldenin paylaşımı şaşırttı Galatasaray derbisinde...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 18:15

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde oynadığı Olympiakos maçında dizinden sakatlanan ve operasyon geçiren Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı şaşırttı.

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Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçındaki sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı.

İKİ GÜN ÖNCE AMELİYET OLDU

13 Nisan Cumartesi günü menisküs ameliyatı olan Oosterwolde için sarı lacivertli kulüpten ''Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' açıklaması yapılmıştı.

2 gün önce dizinden operasyon geçiren Jayden Oosterwolde'nin bugün bireysel çalışmalara başlaması herkesi şaşırttı.

Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı sonrası sarı lacivertli taraftarlar destek mesajları yağdırdı.

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SEZONU KAPATTI

Sezonu kapatan Oosterwolde'nin bu paylaşımı sonrası sarı lacivertli taraftarlar, 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisine oynayıp oynayamayacağını sorguladı.

Hollandalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

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#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#Süper Lig

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