Fenerbahçe'de Dominik Livakovic’in sırrı Sandro Zufic

Haberin Devamı

Son haftalardaki kurtarışlarıyla dikkatk çeken Livakovic’in yükselen performansının sırrı kaleci antrenöründeki değişiklik... İngilizce bilmeyen Livakovic, önceki kaleci antrenörü Haluk Kaplan’la dil sorunu yaşıyordu. Bu sorun üzerine şubat ayında Livakovic’in 44 yaşındaki vatandaşı Zufic teknik ekibe kaleci antrenörü olarak alındı ve bir ay içinde Livakovic’te performansı arttı.

Zufic öncesi %57’lik kurtarış yüzdesi olan Livakovic ceza sahası içinden şutlarda da %44 başarılı olabilmişti. Şimdi ise kurtarış yüzdesi 67’ye çıktı, ceza sahası içinden şutlarda yüzde 59, ceza sahası dışından şutlarda yüzde 78 başarı oranı yakaladı.