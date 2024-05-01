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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic’in sırrı Sandro Zufic

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#Fenerbahçe#Dominik Livakovic#Sandro Zufic
Fenerbahçede Dominik Livakovic’in sırrı Sandro Zufic
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

İngilizce bilmediği için Haluk Kaplan’la iletişim sorunu yaşayan Livakovic vatandaşının gelmesiyle çıkışa geçti. 

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Son haftalardaki kurtarışlarıyla dikkatk çeken Livakovic’in yükselen performansının sırrı kaleci antrenöründeki değişiklik... İngilizce bilmeyen Livakovic, önceki kaleci antrenörü Haluk Kaplan’la dil sorunu yaşıyordu. Bu sorun üzerine şubat ayında Livakovic’in 44 yaşındaki vatandaşı Zufic teknik ekibe kaleci antrenörü olarak alındı ve bir ay içinde Livakovic’te performansı arttı.

Zufic öncesi %57’lik kurtarış yüzdesi olan Livakovic ceza sahası içinden şutlarda da %44 başarılı olabilmişti. Şimdi ise kurtarış yüzdesi 67’ye çıktı, ceza sahası içinden şutlarda yüzde 59, ceza sahası dışından şutlarda yüzde 78 başarı oranı yakaladı.

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#Fenerbahçe#Dominik Livakovic#Sandro Zufic

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