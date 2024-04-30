Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nda! Kenan Koçak: Alabilirseniz tebrik ederim

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Sarı lacivertlilerin Phillip Cocu'nun isteğiyle 2018 yılında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro ödenerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, aradan geçen 5 yılda büyük gelişim kaydederken transferin de gözdesi haline geldi.

Birçok mevkide oynayabilen ancak sol bekte büyük fark yaratan Ferdi Kadıoğlu, Hem A Milli Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

MAJÖR LİGLERDEN BİRÇOK TALİBİ VAR

Son iki yılda gösterdiği performansla İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok takımın radarına giren Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Milli futbolcu birçok takım tarafından takip edilirken Alman ekibi Borussia Dortmund'da listenin başında yer alan isimlerdendi.

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DORTMUND'UN ARDINDAN ONLAR DA DEVREDE

Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un yanı sıra bir takımın da daha devreye girdiği ortaya çıktı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için teklifler alması beklenirken oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

MİLLİ TAKIM'IN ESKİ ANTRENÖRÜ AÇIKLADI

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Kenan Koçak, Alman ekibinin kendisine Ferdi Kadıoğlu'nu sorduğunu belirtti.

Radyospor'a konuşan A Milli Futbol Takımı'nın Eski Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in kendisine Ferdi Kadıoğlu'nu sorduğunu belirtti.

Koçak yaptığı açıklamada, "Almanlar transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu" dedi.

OLUMLU REFERANS VERDİ

Ferdi Kadıoğlu için olumlu referans verdiğini aktaran Kenan Koçak, "'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" şeklinde konuşmuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3963 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.