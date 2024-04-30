Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması: Alman ekibi istiyor! Arda Güler sözleri: Değişmez futbolcusu olacak

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Bir önceki dönem A Milli Takım'da görev yapan Teknik Direktör Kenan Koçak, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'le ilgili olarak Radyospor'a konuştu.

"ARDA GÜLER'İN SABIRLI OLMASI GEREK"

Arda Güler'in sabırlı olması gerektiğini söyleyen Koçak, "Arda Güler oynadıkça daha iyi olabilecek bir futbolcu, ancak sabır kelimesini ön plana çıkarmak gerekir. Bahsettiğimiz kulüp Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü. Bizim en yetenekli oyuncumuz oraya gitti, ama hiçbirimiz de Arda Güler'in orada her hafta oynayacağı yönünde bir beklentisi olmaması gerekir. Sabırlı olmak gerekir." diye konuştu.

"ARDA, TÜRKİYE'Yİ ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDECEK"

Arda Güler'in Real Madrid'in değişmez isimlerinden biri olacağını kaydeden Koçak, "Arda'yı tanıyorum. Sabırlı bir insan. Mental olarak çok güçlü. Karakteri çok güçlü. Ancelotti'nin yönetiminde çalışıyor olması kendisi için büyük avantaj. Bence ileriki yıllarda Arda, Türkiye'yi üst düzeyde temsil edecek. Arda Güler gelecek sezon 11'de oynasa benim için sürpriz olmaz ama Real Madrid'in kadro yapılanmasının nasıl olacağını bilemiyoruz. Arda Güler, Real Madrid'in değişmez futbolcusu olacak. Ancak biz hepimiz, futbol adamları ve medya Arda Güler'i korumamız gerekir. Orası Real Madrid, orada olmak bile büyük bir başarı. Arda Güler'in güncel çalışmalarını takip etmek gerekir. Gelecek sezon mu olur, sonrasında mı bilmiyorum ama ileriki yıllarda Arda Güler, Real Madrid'in değişmez futbolcusu olacak" dedi.

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"BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ POZİSYON OLURSA OLSUN OYNUYOR"

Galatasaray'ın joker oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın inanılmaz bir gelişim gösterdiğini belirten Kenan Koçak, "Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkiilerde onu oynattık. Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor." dedi.

"FRANKFURT, BARIŞ ALPER YILMAZ'I İSTİYOR"

Frankfurt'un milli futbolcuyu istediğini kaydeden Koçak, "Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu'' şeklinde konuştu.