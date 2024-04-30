×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Panathinaikos'ta Fatih Terim'e şok! Yunan basını kararı duyurdu, taraftar tepkileri sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan
Panathinaikosta Fatih Terime şok Yunan basını kararı duyurdu, taraftar tepkileri sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 11:05

Yunan basını, son maçta Aris'e 1-0 mağlup olduktan sonra taraftarın tepkisine maruz kalan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim için verilen kararı duyurdu.

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 mağlup olan Panathinaikos'ta sular durulmuyor.

Yenilginin ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarlarından tepki gelmişti.

Karşılaşma sonunda stadyumda yaklaşık 1,000 ila 2,000 kişi kaldı ve Terim'in flaş röportaj için döndüğünü gördüklerinde, yuhalamalarla tepki göstermişti.

Gözden KaçmasınAcun Ilıcalı satın alacağı yeni kulübü duyurdu: En doğru projeAcun Ilıcalı satın alacağı yeni kulübü duyurdu: 'En doğru proje!'Haberi görüntüle

AYRILIK SORULARINA YANIT VERMİŞTİ

Maçın ardından yaptığı açıklamada tepkilerle ilgili olarak konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır.

Haberin Devamı

Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz.

Oynamak istediğimiz oyunda hiçbir şey değişmedi. Kendi sahamızda oynadığımız üç maçta ilk golü yedik. Play Off'larda bunları tersine çevirmek kolay değil. Bugün hızlanmamız ve daha iyi tepki vermemiz gerekiyordu. İlk bölümde başarılı olamadık. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadık. Özellikle diğer maçtan da istediğimiz sonucu aldığımızı görünce bu işi daha iyi halledeceğimizi düşündüm. Başaramadık. Kritik anlarda tepki vermeliyiz. Bugün başaramadık.

Panathinaikosta Fatih Terime şok Yunan basını kararı duyurdu, taraftar tepkileri sonrası...

BASINDAN DA ELEŞTİRİLER ALDI

Ayrıca Yunan basınından yazar Nikos Athanasiou'nun "Terim 70 yaşında bir teknik adam. Her zaman. 'Rüzgarı' ve mantalitesiyle bir takıma psikolojik olarak yardım edebilen ancak futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör. Ve o zamandan bu yana yirmi yıl geçti. Futbolculuk tarzı, antrenmanları, işleri yönetme şekli, metodolojisi 2004'ün Panathinaikos'una bir eldiven gibi uyuyor olabilir ama 2024'ünkine uymuyor" şeklindeki eleştirisi gündem olmuştu.

Haberin Devamı

Panathinaikosta Fatih Terime şok Yunan basını kararı duyurdu, taraftar tepkileri sonrası...

YUNAN BASINI FLAŞ KARARI DUYURDU

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan basınından Sport 24, Fatih Terim ile ilgili verilen flaş kararı duyurdu.

Habere göre; Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, geçtiğimiz haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

YUNANİSTAN LİGİ'NDE PUAN DURUMU

1- AEK Atina - 75 puan
2- Panathinaikos - 71 puan
3- PAOK - 71 puan (-1)
4- Olympiakos - 70 puan (-1)
5- Aris - 52 puan
6- Lamia - 35 puan

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!