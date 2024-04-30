Acun Ilıcalı satın alacağı yeni kulübü duyurdu: 'En doğru proje!'

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Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir kulüp daha alıyor.

Bir süredir bu konuda çalışmalarını sürdüren Ilıcalı'dan açıklama geldi.

SLOVENYA BASINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde; NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedilmişti.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Sloven basınına konuşan Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadeleriyle tamamladı.

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FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMİŞTİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.