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Fenerbahçe'de Burak Kapacak bulduğu şansı değerlendiremedi

#Fenerbahçe#Burak Kapacak#Türkiye Kupası
Fenerbahçede Burak Kapacak bulduğu şansı değerlendiremedi
Süleyman Arat

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Afyonspor'u uzatmalarda mağlup eden Fenerbahçe'de bazı oyuncular sınıfta kaldı.

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F.Bahçe’de 2. Lig ekibi Afyon karşısında kupada turu uzatmada geçerken, bazı oyuncular ortaya koydukları performansla beklentilerin çok altında kaldı.

ETKiSiZ KALANLAR

· Burak Kapacak: İlk kez forma giydi. Panik ve heyecan nedeniyle etkili olamadı.

· Nazım: Milli takım futbolcusu olarak geldiği Fenerbahçe’de şaşılacak kadar kötü oynuyor.

· Muhammed: Solda iyi bindirmeler yaptı ama maç eksiği arkadaşlarıyla uyumunu engelledi.

· Rossi: Kanatlarda hareketliydi, adeta uçtu ama pas hatası rekoru kırdı. 46’da kenara alındı.

· Serdar Dursun: Gene fırsatı tepti, ‘F.Bahçe’nin aradığı santrfor değil’ izlenimi verdi.

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GÖZE BATANLAR

· Osayi Samuel: Penaltı aldı, nefis bir de gol atıp maçın en iyisi olarak öne çıktı

· Pelkas: pereira’nın neden oynatmadığı bir kez daha sorgulandı. En iyilerdendi.

· Crespo: Sosa ve Gustavo olmayınca bütün yük omuzlarındaydı yine de elinden geleni yaptı. 

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#Fenerbahçe#Burak Kapacak#Türkiye Kupası

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