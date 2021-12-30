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Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu

#Fenerbahçe#TFF#Süper Kupa
Son dakika: Fenerbahçeden TFFye Süper Kupa başvurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin futbolda şike davası kapsamında Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkındaki beraat kararını onamasının ardından TFF'ye 2011 Süper Kupa maçının oynanması için başvurdu.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na aşağıdaki başvuru yapılmıştır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU’NUN DİKKATİNE

27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

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Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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