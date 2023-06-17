Fenerbahçe'de 'Branco' kararı! Jorge Jesus ile birlikte gelmişti ama...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör konusunda belirsizlik devam ederken idari yapıdaki görevlendirmeler de merak ediliyor.

KUPA FİNALİNDEN SONRA AYRILDI

Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, görevi bıraktığını açıklamıştı.

ALİ KOÇ İLE VEDALAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jesus için düzenlenen veda yemeğine Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı.

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JESUS İLE GELMİŞTİ AMA...

Veda yemeğinden paylaşılan fotoğrafta Jorge Jesus'un yanında yer alan ve kulübe Portekizli teknik adamla birlikte gelen Mario Branco'nun da durumu netleşti.

Bir dönem Galatasaray'la da anılan Mario Branco, geride bıraktığımız sezon başında Jesus'la birlikte İstanbul'a gelerek göreve başlamıştı.

OPERASYONLARI FUTBOL DİREKTÖRÜ OLARAK YÖNETTİ

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un operasyonlarına destek olan Mario Branco'nun, Jesus'un ayrılığına karşın kulüpte kalacağı belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖRÜ OLARAK ANLAŞMA

Fenerbahçe yönetiminin, geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşma sağladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonda takımın tüm planlarını 47 yaşındaki Portekizli futbol adamının yapması bekleniyor.

MOURINHO ÖNERMİŞTİ

Jesus ile Fenerbahçe'ye gelmeden önce Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

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Blanco'nun görev aldığı 2016-2018 yılları arasında Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş, Zeljko Kopic yönetimindeki takım şampiyoluğun kıyısından dönmüştü. Portekizli futbol adamının 34 yıl sonra PAOK'un gelen şampiyonluğunda arka plandaki isim olması da gözlerden kaçmıyor.

Estoril, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra Estroil'de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile beraber ilk sezonlarında ilk kez yer aldıkları ligde 5. olup Avrupa hakkı elde etmişlerdi, elemeleri geçip gruplara kalmışlardı.

Mario Branco, iddialara göre vatandaşı Jose Mourinho'nun önerisiyle İngiliz devi Manchester United'ın 2019 yılında sportif direktörlük görevi için adayların birisi olmuştu. Blanco'nun ismi 2020'de ise Serie A ekibi Roma ile anılmıştı. Portekizli teknik adam, aynı zamanda UEFA B Lisans sahibi.

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