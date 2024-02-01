Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları sert esiyor! Kent, Zajc, King ve Lincoln...

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Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katan Fenerbahçe’de ayrılıklar devam ediyor... Sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanan Bartuğ Elmaz ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu olarak Rayo Vallecano’ya kiralanan Miguel Crespo dün yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı. Emre Mor, Temmuz 2022’de 2 milyon Euro’ya satın alındığı Vavavars Karagümrük’e kiralandı. 26 yaşındaki futbolcu dün Fenerbahçe’deki arkadaşlarına veda edip, 4 ay forma giyeceği yeni takımına katıldı.

LiNCOLN iÇiN SÖZ iSMAiL KARTAL’DA

Kadrosundaki yabancılardan Luan Peres’in sözleşmesini daha önce donduran ve dün Miguel Crespo’yu gönderen Fenerbahçe’de halen 16 yabancı bulunuyor. Ara transferin biteceği 9 Şubat’a kadar 2 lejyoner ile daha yollarını ayırmak zorunda olan takımda gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Miha Zajc ve Ryan Kent geliyor. İngiltere’ye dönmek isteyen Kent, Suudi Arabistan ekipleri ve Dinamo Zagreb’den gelen teklifleri reddetti. Süper Lig’den çok sayıda taliplisi olan Lincoln Henrique’nin kalıp kalmayacağı konusunda teknik heyetin kararı bekleniyor. Joshua King de ayrılması muhtemel isimler arasında. ·