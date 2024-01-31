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Carlo Ancelotti'den Arda Güler çıkışı: 'Koca bir ülke onu bekliyor! Baskı çok yüksek ama...'

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Carlo Ancelottiden Arda Güler çıkışı: Koca bir ülke onu bekliyor Baskı çok yüksek ama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 15:21

Sezon başında geçirdiği sakatlıkların ardından iyileşme sürecini atlatan ve Real Madrid'de süre almaya başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. La Liga devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında genç yıldız için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Genç futbolcu, iyileşme süreci boyunca ufak çaplı birkaç sakatlık daha geçirmiş ve geri dönüşü toplamda 6 ayı bulmuştu.

2024 yılına girilmesiyle birlikte Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında 61 dakika sahada kalan Arda Güler, La Liga'daki ilk maçına ise Las Palmas karşısında çıkmıştı.

Oyuna sonradan dahil olarak takımına katkı vermeye başlayan Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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"KOCA BİR ÜLKE ONU BEKLİYOR..."

Güler için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Ancak daha önce de söylediğim gibi ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak." ifadelerini kullandı.

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Carlo Ancelottiden Arda Güler çıkışı: Koca bir ülke onu bekliyor Baskı çok yüksek ama...

Real Madrid, La Liga'da 20. haftanın erteleme maçında deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANMIŞTI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

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