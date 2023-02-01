Adana'da Arda Güler'e büyük ilgi

Haberin Devamı

Ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi.

Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanına gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgiyi gösterdiği futbolcu ise genç isim Arda Güler oldu.

Karşılamaya gelen 2 Adana Demirspor taraftarı ise dikkat çekti. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.