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Adana'da Arda Güler'e büyük ilgi

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
Adanada Arda Gülere büyük ilgi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 18:27

Spor Toto Süper Ligin 22'nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı. Karşılamada iki Adana Demirsporlu taraftarın da bulunması dikkat çekti.

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Ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi.

Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanına gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgiyi gösterdiği futbolcu ise genç isim Arda Güler oldu.

Karşılamaya gelen 2 Adana Demirspor taraftarı ise dikkat çekti. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

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Adanada Arda Gülere büyük ilgi

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

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