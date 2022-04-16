Fenerbahçe'de Arda Güler, Enner Valencia'nın jestine golle karşılık verdi

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de genç yıldız adayı Arda Güler bir kez daha ağları sarstı.

Sarı lacivertli formayı bu sezon ligde 10. kez giyme şansı bulan Arda Güler, penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmaya yedek başlayan 17 yaşındaki yıldız adayı, ikinci yarıda oyuna dahil olurken kazanılan penaltı atışında Valencia'nın bırakması sonrasında topun başına geçti.

Fenerbahçe, 82. dakikada penaltı kazanırken sarı lacivertli taraftarlar, "Arda, Arda..." diye bağırmaya başladı.

Penaltı atışını kullanacak olan Enner Valencia ise taraftarın çağrısı sonrası atışı Arda Güler'e bıraktı.

Topun başına geçen Arda ise top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Kadıköy'deki ilk golünü kaydetti.

Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Güler, ligdeki 3. gol sevincini yaşarken 4 de asist katkısı yaptı.

Haberin Devamı

Opta verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika süre alan oyuncular arasında en sık gol katkısı veren (45 dakikada bir) oyuncu Arda Güler (225 dakika; 3 gol & 2 asist) oldu.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas gözyaşlarına boğuldu Haberi görüntüle

İSMAİL KARTAL HABER GÖNDERMİŞ

Maç sonu penaltı hakkında açıklama yapan İsmail Kartal: "Crespo'yla haber gönderdim penaltıyı Arda kullanacak diye. Ona sorumluluk da verdik. O da bizi mahcup etmedi. Kendisini tebrik ediyorum. Oynaya oynaya gelişecek. Bir bakmışsınız ki ilk 11'de yerini alabilir Arda. Önünde daha çok yol var." dedi.