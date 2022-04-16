Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlanan Dimitris Pelkas gözyaşlarına boğuldu! Sezonu kapattı...

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Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ederken sakatlık yaşayan Pelkas oyuna devam edemedi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunan futbolcu, müsabakanın 30. dakikasında topsuz alan sakatlık geçirdi. Bir süre sahada kendini deneyen Pelkas, oyuna devam edemezken gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarını içinde kenara gelen Pelkas'a, sarı lacivertli taraftarlar alkışlarla destek verdi. Yıldız futbolcunun yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması

"Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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Sezonu kapattı

4 haftalık tedavi sürecine girecek olan Pelkas, bitime 5 hafta kaldığı için sezonu büyük olasılıkla kapattı.

Bu sezon 33 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 4, Konferans Ligi’nde 1 gol attı. Pelkas, sezon başında da omuz sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.