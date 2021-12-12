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Fenerbahçe'de Altay Bayındır mucizesi!

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Pereira
Fenerbahçede Altay Bayındır mucizesi
Süleyman Arat

‘En az 4 ay oynayamaz’ denilen genç kaleci aralık sonunda takımla idmanlara çıkacak. Süper Lig’de 30 Ekim’de oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay, düzenli yaşamı ve disiplinli çalışması sayesinde hızla iyileşiyor. Özellikle son 15 gündür hiç aksatmadan tesislere gelen genç kalecinin tüm hayatı adeta eviyle Samandıra arasında geçiyor.

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F.Bahçeli file bekçisi Altay Bayındır, iyi bakım, annesinin üzerine titremesi, gençliği ve buna bağlı olarak güçlü bünyesi, düzenli hayatı ve doktorların sözünü harfiyen dinlemesi sayesinde sakatlık süresini yarı yarıya kısaltmayı başardı... Altay’ın bu ay sonunda sahalara dönmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi 30 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Konya maçında omuz kapsülü yırtılan genç kalecinin 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Hatta genç eldivenin sezonu kapatmış bile olabileceği öne sürülüyordu.

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Şimdiye dek 12 maç kaçırdı

Tedavi sürecinde yaşamına dikkat eden Altay, genç yaşının da etkisiyle yaklaşık iki ayda eldivenlerini giyebilecek seviyeye ulaştı. Özellikle son 15 gündür hiç aksatmadan tesislere gelen genç kalecinin tüm hayatı eviyle Samandıra arasında geçiyor. Bisiklet ve kuvvet antrenmanları yapan Altay’ın, dışarıda birlikte çalıştığı özel hoca yardımıyla açığı kapattığı öğrenildi. Sakatlığı süresince 9 lig, 3 de Avrupa Ligi maçı kaçıran Altay Bayındır’ın bu ay sonunda takımla antrenmanlara başlaması, devre arası kampında topla çalışması bekleniyor.

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Sıkı rekabet F.Bahçe’ye yarayacak

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Genç file bekçisinin ikinci yarının ilk haftasında Adana Demirspor karşısında kulübede oturması, akabinde Antalyaspor deplasmanı veya iç sahadaki Altay maçında forma giymesi bekleniyor. Bu maçlardan hangisinde oynayacağı veya yedek bekleyeceğine Vitor Pereira
karar verecek. Milli kalecinin hızla sakatlıktan kurtularak düzelmesi bütün takımı sevindirirken, lig sonuna kadar sıkı bir Berke Özer-Altay Bayındır rekabetinin yaşanacağı öngörülüyor. İki iyi kalecinin rekabetinin F.Bahçe’ye büyük yarar getireceği tüm camianın ortak fikri.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Pereira

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