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Son dakika: Fenerbahçeli eski futbolcu ve borsa dünyasının tanınan ismi Mecnur Çolak hayatını kaybetti

#Mecnun Çolak#Borsa#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçeli eski futbolcu ve borsa dünyasının tanınan ismi Mecnur Çolak hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gördüğü esnada geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir yoğun bakımda olan eski futbolcu Mecnur Çolak, yaşamını yitirdi.

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Futbolu bıraktıktan sonra borsa dünyasında aktif bir rol oynayan Mecnur Çolak, Bulgaristan'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Mecnur Çolak, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra borsaya yönelmiş ve borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle farklı dönemlerde gözaltına alınmıştı.

Borsadaki manipülasyon operasyonlarında adı geçen Çolak için tutuklama kararları da çıkmıştı.

MECNUR ÇOLAK KİMDİR?

Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe'de oynayan Çolak, 1993-1995 yılları arasında sarı-lacivertli takımın bünyesindeydi.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir performans sergiledi ve ligde 14 gol atarak adından söz ettirdi. İki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor'a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan 1. Lig'de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor'da oynadıktan sonra 1998 yılında aktif futbola veda etti.

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#Mecnun Çolak#Borsa#Fenerbahçe

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