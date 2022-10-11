Fenerbahçe'de Altay Bayındır devam mı etmeli, kalede değişim mi olmalı?

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Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin okuyan, güzel konuşan, gelişime açık bir yeteneği. Çok genç yaşta sarı lacivertli kalesyi devraldı ve kaptanlığa, mili takıma uzanan bir başarı grafiği sergileyerek buralara geldi. Adı çok defa Avrupa takımlarıyla anıldı ancak bu sezon umulanın aksine çok formsuz bir dönem geçiriyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Karagümrük maçının çıkışında otomobiline giderken kendisine yöneltilen “Yediğin gollerden sonra bir bölüm taraftarın sana tepkisi vardı” ile başlayan; özünde “Bu tepkiler seni olumsuz etkiliyor mu?” anlamına gelen soruya gayet olgunlukla “Abi teşekkür ederim, yarın sabah kalkacağım, çalışmaya devam edeceğim” şeklinde verdiği yanıt bile onun aslında kötü gidişata bir türlü ‘Dur’ diyemeyişine üzüldüğünü anlatan sözlerdi.

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KAHRAMAN OLMALI

Altay’ın bence bir maçın kahramanı olmaya çok ihtiyacı var. O maç hangi maç olacak onu bilemiyorum ama bir maçı kurtardığı gün yeniden o özlemle aradığı öz güvenini yakalamış olacak. Onu yakından tanıyan tüm insanlar gibi ben de yüzünden okuduğum kaygının, mutsuzluğun bir an önce dağılmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

YAŞAR DURAN: FAZLASIYLA KREDiSi VAR JORGE JESUS ONDA ISRAR ETMELi

Her futbolcunun kötü oynadığı dönem olur, Altay’ın da kötü oynama kredisi var elbette ki var. Jesus onda elbette ki ısrar etmeli. Karagümrük maçında yediği gollerle ağır şekilde eleştirildi ama ilk golde ve penaltıya sebep olan çıkışında hatalıydı. Diğer iki golde yapabileceği pek bir şey yok. Bir kaleci gol yiyerek, hata yaparak olgunlaşır. Altay’a da haksızlık yapmayalım. Kredisi var, şampiyonluğa giden Fenerbahçe’nin de Altay’a ihtiyacı var. F.Bahçe’nin kalesini korumak kolay iş değildir.

Fiziği mükemmel, “Ben kaleciyim” diyor. Ama maç oynanırken cin gibi olacak, defansını isimle ikaz edecek. ‘Hadi beyler’ demeyecek, oyuncuları ismiyle uyaracak, liderlik vasfını daha da geliştirecek, maçı önceden kafasından geçirecek sonra 90 dakika oynayacak, ertesi gün de en az 90 dakika düşünerek maç üzerinde kendi analizini yapacak.

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Vasıflı bir kaleci yediği golden ders çıkarır, Jesus onda ısrar eder ve eminim kısa sürede kendine gelir.

NURETTİN YILDIZ: ALTAY BAYINDIR’I KAZANMAK iÇiN iRFAN CAN DA OYNAMALI

Bir kalecinin inişi çıkışı vardır. Ama Altay kendisini tek zannetmemeli arkasındaki kaleciye de şans vererek Altay’ı sıkıştırmalı, arkasından biri olduğunu hatırlatılması gerekir. Onu kazanmak için rekabeti yaratmak gerekiyor. Bence Altay bir maç daha denemeli, gene kötü oynarsa İrfan Can Eğribayat’a 90 dakika forma verilmeli. Böylece ikisini birden kazanabilirsin.

Altay çok iyi bir kaleci toparlayıp yeniden devleşebilir de kendini bulması uzun zaman da alabilir. Aslolan F.Bahçe’dir. Bu yüzden hoca devreye girmeli.

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SERDAR KULBİLGE: GÜVENiLMELi AMA 1-2 MAÇ DiNLENMEK DE iYi GELiR

Bence Altay’a güvenilmeli. Her kaleci bir dönem performans düşüklüğü yaşayabilir. Ben Altay’ın bu yaşadığı formsuz dönemin üstesinden geleceğine inanıyorum. Ancak Ankaragücü maçında da kötü oynarsa dinlendirilip İrfan Can Eğribayat’a şans verilebilir. Bu bence Altay’ı kötü etkilemez sonuçta ikisi de aynı kulübün başarısı için mücadele ediyorlar. Kararı elbette Jesus verir ama bazen 1-2 maç dinlenmek bir kaleciye iyi gelebilir.