Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi 4 eksik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmenlerin pandemi sınavı Yüz yüze eğitimde 45 gün raporuÖğretmenlerin pandemi sınavı! Yüz yüze eğitimde 45 gün raporu#Yüz Yüze Eğitim
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Balıkçıların ışık isyanı Balıklar şaşırıyorBalıkçıların ışık isyanı! 'Balıklar şaşırıyor'#Balıkçılar
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Bakan Akardan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldıBakan Akar'dan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldı#Bakan Akar
Kendini Picasso sanan aşçılar her yerde varKendini Picasso sanan aşçılar her yerde var!#Picasso
Putin tatilinde Türkiyeye geliyorlar... Sürpriz turistler'Putin tatili'nde Türkiye'ye geliyorlar... Sürpriz turistler#Turizm
Başkan son rakamları açıkladı İhracatta büyük atakBaşkan son rakamları açıkladı! İhracatta büyük atak#İhracat
Hollandadan geldi Türkiyeden almayı düşünüyor Fiyatı 100 bin euroHollanda'dan geldi Türkiye'den almayı düşünüyor! Fiyatı 100 bin euro#Kapadokya
İstila ettiler Dikkat: Hastanelik olabilirsinizİstila ettiler! Dikkat: Hastanelik olabilirsiniz#Yakıcı Denizanası
Onlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyorOnlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyor#Mehmetçik
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddiaEsra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia#Esra Hankulu
Alec Baldwinden trajik kaza sonrası ilk sözlerAlec Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk sözler #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Kendimi iyi hissetmek için yaptımKendimi iyi hissetmek için yaptım!#Serap Paköz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi 4 eksik

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Fenerbahçede Alanyaspor öncesi 4 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.

Fenerbahçeden Alanyaspora bambaşka bir kadro Mesut Özil...

İlgili Haber:Fenerbahçe'den Alanyaspor'a bambaşka bir kadro! Mesut Özil...

- Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

- Gustavo sınırda

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü.
Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak.

11. randevu

Haberin Devamı

 Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

- Kadıköy'de Fenerbahçe yenilmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir