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Son dakika: Fenerbahçe'den Alanyaspor'a bambaşka bir kadro! Mesut Özil...

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Alanyaspor
Son dakika: Fenerbahçeden Alanyaspora bambaşka bir kadro Mesut Özil...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Osayi-Samuel ve Altay cezalı. Pereira, Alanya karşısında zorunlu bu üç değişikliğin yanı sıra orta saha ve hücum hattında da rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yarın sahada çok farklı bir kadro olması bekleniyor.

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Ligde son maçında Trabzonspor ’a hem 3 puanı hem de liderliği kaybeden Fenerbahçe için bu mücadelenin faturası ağır oldu. Min-jae Kim, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. PFDK ayrıca bu karşılaşmanın ardından Bright Osayi-Samuel’e sosyal medya paylaşımı nedeniyle 3, Altay Bayındır’a ise rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Sarı-Lacivertliler’de bu 3 oyuncun zorunlu olarak kadronın dışında kalacak. Berke Özer, Filip Novak ve Nazım Sangare, bu isimlerin yokluğunda ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Ancak değişim bununla sınırlı olmayacak gibi gözüküyor.

Fanatik'in haberine göre Vitor Pereira orta sahada Miguel Crespo’ya, forvette ise Serdar Dursun’a görev vermeyi planlıyor. Antwerp karşısında vasat bir görüntü çizen, oyundan çıkınca şişeleri tekmeleyen Mesut Özil’in de yarınki mücadelede kulübeye çekilmesi ve ligde son haftaların formda ismi Diego Rossi’nin 11’e dönmesi muhtemel görünüyor.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Alanyaspor

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