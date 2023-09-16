Fenerbahçe'de 6 numara sorununa 6'lı çözüm!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 aydır gündemin birinci maddesi olarak taraftarların ilgiyle takip ettiği, 6 numara arayışı teknik direktör İsmail Kartal’ın ‘Olur’ verdiği isimlerin pahalı olması nedeniyle ara transfere kadar kadro içinden çözüm kararıyla noktalandı. Bu durumda, devre arasına kadar 6 numaralı formanın 1 numaralı oyuncusu olarak İsmail Yüksek’in adı ön plana çıkıyor. Bu mevkinin oyuncusu olarak beğeni toplayarak transferi yapılan Bartuğ Elmaz ile geçmiş yıllarda bu noktada görev almış isimler Mert Hakan Yandaş, Fred, Miha Zajc ve Miguel Crespo da gerek duyulması halinde İsmail Kartal’dan görev bekleyecek.

Söz kesildi imza ocakta atılacak

Yönetime yakın bir sosyal medya hesabının perşembe gecesi 23.00 sularında yaptığı paylaşımla 6 numara transferinin yapılmayacağı bu bölgede halen kadroda bulunan isimlerden yararlanılacağı belirtildi. “Kadromuza ve hocamızın benimseyeceği oyun planına uygun A kalitede oyuncu için her şey denendi ancak olmadı. Yüksek bonservis bedeli olduğundan dolayı tüm zaman doğru şekilde kullanılmasına rağmen gerçekleşmedi. Devre arası için söz kesildi, enseyi karartmayın. Taş gibi takım olacağız” diyerek 6 numara transferinde söz kesilen bir yabancı ile ocakta imzaların atılacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

Yönetim birçok yıldızla görüştü

Fenerbahçe 6 numara için birçok ünlü isimle temasa geçti. Kanarya önce Milan’lı Krunic’i istedi, hocası bırakmadı. Şampiyonlar Ligi’ne kalınca tok satıcı rolüne giren Braga 20 milyon Euro’da ısrar edince Al-Musrati de rafa kaldı. Real Betis’li Guido Rodriguez’in de 15 milyon Euro civarındaki fiyatı pahalı bulundu. Leicester City’li Wilfried Ndidi’yi de hocası takımda tutmaya karar verdi. Daha sonra düşünülen isimler Krasnodarlı Aleksandr Chernikov, Arsenalli Jorginho, Tottenhamlı Hojbjerg ve Portolu Marko Grujic’le de anlaşma sağlanamamıştı.

UĞUR MELEKE: TRANSFER OLMAMASI İSMAİL YÜKSEK İÇİN BİR FIRSATTIR

Süper Lig’in büyük kulüpleri zaten çok borçlu. Bu borçları kapatmanın önemli bir yolu da genç ve potansiyelli futbolcular bulmak, onları oynatmak, Arda, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır gibi ihraç etmek. İsmail en üst ligde henüz geçen sezon oynamaya başlamış, milli takıma yükselmiş, özgüven sorununu çözerse daha da ileri gidebilecek bir sporcu. Crespo-Arao varken formaya tutunmuş. Yabancı meslektaşını geçmiş, ilk 11 oyuncusu olmuş. Bu tarz sporcuları kazanmalı, oynatmalı, geliştirmeli ve ihraç etmelisiniz.

Haberin Devamı

ÇIKIŞINI DEVAM ETTİRMELİ

İsmail için bir fırsattır bu. Son haftalarda bir sallantısı oldu ama bunun biraz da moralle ilgili olduğunu düşünüyorum. Mental seviyesini yüksek tutup çıkışını sürdürmeli.