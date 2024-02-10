Fenerbahçe'de 5 nedenden ötürü yeniden Serdar Dursun

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Ara transferde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, son gün eski oyuncusu Serdar Dursun’u sezon sonuna kadar kiralayarak transfere noktayı koydu. Serdar hamlesi “Kulübeye yapılan transfer” olarak değerlendirilirken ilk yarıda stoperde yaşanan şanssızlığın bir benzerinin santrforda da yaşanmaması için önlem alan sarı lacivertli takım Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin arkasında yerli bir golcü ile kadrosunu güçlendirdi.

TARAFTARLARDAN SORGULAMA

Serdar Dursun’un transferinin resmen açıklanmasının ardından özelikle sosyal medyada ”Madem geri alacaktınız neden yolladınız?”, “Serdar kiralanacaksa Umut Nayir niye gönderildi?” şeklinde eleştiriler yapıldı. Kulübe yakın kaynaklardan ise “Umut, Euro 2024’te forma giymek için istikrarlı biçimde ilk 11 oynama isteğini kulübe bildirdiği için kiralandı. Serdar da camiayı, İsmail Kartal’ı iyi tanıdığı için tercih edildi” yorumu geldi. İşte F.Bahçe’nin Serdar’ı tercih etmesinin 5 nedeni:

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İSMAİL KARTAL İLE PARLADI

1- Kadroda yabancı kontenjanı dolu olduğu için mecburen yerli santrfor arayışına geçildi.

2- Türkiye’de gerek kalite açısından, gerekse de ekonomik açıdan Fenerbahçe’de oynamaya uygun bir Türk golcü futbolcu bulunamadı.

3- İsmail Kartal, geçmişte yüksek performans elde edip milli takıma kadar yükselttiği Serdar Dursun’a olur verdi.

4- Serdar Dursun’un Dzeko ve Batshuayi’in arkasında kulübede oturup bunu sorun yaratmayacak iyi bir Fenerbahçeli olması önemli bir etken.

BU SEZON 6 KEZ AĞLARI SARSTI

5- F.Bahçe’de görev yaptığı iki sezonda taraftarlarla, yönetimle, teknik kadro ve futbolcularla uyumlu, herkes tarafından sevilen bir isim olması takımdaki, arkadaşlığı olumlu etkileyeceği fikri de etkili oldu. Fenerbahçe formasıyla 64 resmi maça çıkan Serdar Dursun 19 gol, 9 asistle 28 gole direkt katkı verdi. Bu sezon Karagümrük ile 22’si ligde, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez ağlara havalandırmayı başardı.