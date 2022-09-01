Fenerbahçe'de 17 futbolcu gitti, 389 milyon TL kasada kaldı!

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Bu sezon şimdiye kadar 16 futbolcuyla yollarını ayıran ve Pelkas için de Hull City ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, böylelikle ciddi bir mali yükten kurtulmuş oldu. Sarı lacivertli kulüp, Pelkas’la birlikte toplam 17 oyuncuya ödeyeceği yıllık 21.3 milyon Euro (386.8 milyon TL) ve 2.3 milyon TL’lik yükten kurtulmuş oldu. Türk Lirası bazında sadece bir yıl için Fenerbahçe’nin kasasında kalan para 389 milyon 100 bin lirayı bulmuş oldu.

Sadece Kim'in kalmasını istediler

Söz konusu oyuncular içinde sadece Kim Min-Jae’nin kalmasını isteyen yönetim, Güney Koreli stopere zamlı yeni sözleşme teklif ederken, diğerlerinin hiçbirini kadroda düşünmüyordu. Fenerbahçe’de transfer döneminin biteceği 8 Eylül’e dek yeni ayrılıklar yaşanması bekleniyor. Filip Novak ve isimleri henüz netleşmeyen 3 futbolcunun daha gönderilmesiyle toplam tasarruf miktarı 25 milyon Euro’ya ulaşacak.

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Rossi'ye Flamengo, Szalai'ye Zenip talip

F.Bahçe'de ayrıca Diego Rossi’ye Flamengo talip olurken, Attila Szalai de Zenit’in gündeminde. Rossi ve Szalai’nin satılıp satılmayacağı, teknik direktör Jorge Jesus ile yönetimin yapacağı görüşmeler sonrası belli olacak. Her ikisi de Jesus’un beğendiği oyuncular arasında yer alan Rossi ve Szalai bu sezon 10’ar karşılaşmada forma giydi.

Luiz Gustavo 3.5 milyon euro alıyordu

Sarı-lacivertli kulübün yollarını ayırdığı futbolcular içinde en yüksek ücreti alan isim, Luiz Gustavo idi. Suudi Arabistan’ın Al-Nassr Riyad takımına gönderilen Brezilyalı futbolcu yılda 3.5 milyon Euro garanti ücret alıyordu. Belçika ekibi Genk’e kiralanan Ally Samatta 3.2 milyon Euro ile en pahalı ikinci oyuncu olurken, Medipol Başakşehir’e giden Mesut Özil’e ödenen ücret 3 milyon Euro idi.