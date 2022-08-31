Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yollar resmen ayrıldı! Yeni takımı açıklandı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Mergim Berisha
Son Dakika: Fenerbahçede Mergim Berisha ile yollar resmen ayrıldı Yeni takımı açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 10:14

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu duyurdu.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, "Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'taki ortam ve şartlar idealdi." ifadelerini kullandı.

Ausburg Genel Müdürü Stefan Reuter ise, "Mergim Berisha transferiyle birlikte hücumda istediğimiz takviyeyi yapmış oldu. Boyu ve gücü, hücumumuzu ileriye taşıyacak. Gol odaklı bir oyuncu olduğunu ve rakipler için büyük bir gol tehdidi olduğunu şimdiye kadarki performansıyla kanıtladı." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haberin Devamı

Son Dakika: Fenerbahçede Mergim Berisha ile yollar resmen ayrıldı Yeni takımı açıklandı...

Son Dakika: Fenerbahçede Mergim Berisha ile yollar resmen ayrıldı Yeni takımı açıklandı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Mergim Berisha

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani