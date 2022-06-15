Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe yeni Mesut Özil'ini buldu

#Fenerbahçe#Lincoln#Mesut Özil
Fenerbahçe yeni Mesut Özilini buldu
Süleyman Arat

Sarı lacivertliler transfere, Jesus’un kadroda istemediği futbolcunun mevkisinden başladı. Portekizli teknik direktörün Mesut Özil’le çalışmayı düşünmediğine vurgu yapması, bunun üstüne transfer hamlelerine 10 numara mevkisinde oynayan Lincoln Henrique ile başlaması “Jesus yeni bir Mesut yaratmak istiyor” şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe yönetimi de bu genç yeteneği parlatıp bir ‘kazan-kazan’ projesi haline getirmenin hesaplarını yapıyor.

Haberin Devamı

İmza töreninde, halihazırda kadro dışı bulunan Mesut Özil’e kırmızı ışık yakan Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un transfer hamlelerine bir 10 numara olan Lincoln Henrique ile başlaması, “Usta teknik adam yeni bir Mesut yaratmak istiyor” şeklinde yorumlandı. Tıpkı Mesut Özil gibi sol ayaklı ofansif 10 numara olan, gelişime açık yapısı ve oyun zekasıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Kulübü’nde Min Jae Kim, Miguel Crespo, Diego Rossi, Attila Szalai gibi ‘kazan-kazan’ projesi isimleriyle benzerlik gösteriyor.

Gözden Kaçmasın

İngiliz devi kesenin ağzını açtı Kim Min-Jaeyi takımda tutmak zorlaşıyor | Transfer haberiİngiliz devi kesenin ağzını açtı! Kim Min-Jae'yi takımda tutmak zorlaşıyor | Transfer haberiHaberi görüntüle

Jorge Jesus alınmasını çok istedi

Portekiz Süper Ligi’ni bu sezon yedinci sırada bitiren Santa Clara’nın en önemli oyuncusu olarak kurt teknik adam Jorge Jesus’un dikkatini çeken Lincoln Henrique, 44 maçta 7 gol 10 asistle büyük çıkış yakalamıştı. Henüz 19 yaşında olduğu 2017-18 sezonunda kiralık olarak o dönem 1. Lig’de yer alan Çaykur Rizespor’a gelen Brezilyalı futbolcu, sonraki yıllarda gelişime açık bir görüntü sergilemişti. Portekizli teknik adamın yakından tanıdığı bir futbolcu olması nedeniyle mutlak suretle alınmasını istediği 23 yaşındaki Lincoln Henrique’nin performansı merakla bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Brumanın transferini resmen açıkladıFenerbahçe, Bruma'nın transferini resmen açıkladı! Haberi görüntüle

Eski takımı transferden pay alacak

Fenerbahçe’ye 3.5 milyon Euro’ya mâl olan Lincoln Henrique sarı lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve olası gruplara kalma şansıyla Avrupa futbolunda vitrine çıkma şansı yakalayacak. Önceki gün İstanbul’a gelen ve dün dört yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu, eğer kendini gösterir ve başka bir takıma transfer olursa eski kulübü Santa Clara, satış bedelinden yüzde 20 pay alacak. Öte yandan henüz ismi netleşmeyen bir futbolcunun da bu transfer karşılığında Fenerbahçe’den Santa Clara’ya kiralık olarak gönderileceği belirtildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Lincoln#Mesut Özil

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık