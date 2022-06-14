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Son dakika: İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Kim Min-Jae'yi takımda tutmak zorlaşıyor | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Transfer#Kim Min Jae
Son dakika: İngiliz devi kesenin ağzını açtı Kim Min-Jaeyi takımda tutmak zorlaşıyor | Transfer haberi

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Çin'in BJ Guoan takımından transfer olan Kim Min-Jae, sarı lacivertlilerde sergilediği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine girerken Premier Lig ekibinin 25 yaşındaki savunmacı için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

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Gelecek sezonda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. 

İLK TRANSFER ORTA SAHAYA

Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon toplamda 4-5 transfer yapmak isten Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile kadroyu güçlendirirken bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. 

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AVRUPA'NIN DEVLERİ ONLARIN PEŞİNDE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim transferin gözdesi olurken Jorge Jesus ve yönetim mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda bazı oyuncuların gitmesine sıcak bakmıyor. 

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Son dakika: İngiliz devi kesenin ağzını açtı Kim Min-Jaeyi takımda tutmak zorlaşıyor | Transfer haberi

1 YIL DAHA TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR 

Gösterdiği performansla takımın değişmez isimlerinden olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae de takımda kalması istenilen oyuncuların arasında yer alıyor. 

Fenerbahçe yönetimi, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok kulübün kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki savunmacıyı göndermek istemezken Jorge Jesus da Kim'in 1 yıl daha takımda tutulmasını istiyor.

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GELEN TEKLİFLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Ancak sarı lacivertlilier Kim Min-Jae'yi takımda tutmak istese de futbolcuya gelen teklifler yönetimin elini güçleştiriyor.

Daha önce Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea, Juventus gibi devlerin izlediği Kim Min-Jae'yi bu kez Premier Lig ekibi Leicester City'nin istediği iddia edildi.

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KIM İÇİN ÇILGIN RAKAM

Kore basınında çıkan habere göre, Kim için hamle yapan Everton'ın ardından Leicester City de atağa kalktı ve oyuncu için kesenin ağzını açtı.

Çin'de oynadığı dönemde Kim Min-Jae'yi takip eden Leicester City'nin oyuncunun transferi için 23 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan haberde, Kim Min-Jae'nin birçok talibinin bulunduğu kaydedilirken İtalya'dan Napoli ve Milan; İngiltere'den Tottenham, Arsenal, ve Chelsea'nin Güney Koreli savunmacıyı izlediği belirtildi.

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Daha önce Güney Kore Milli Takımı’nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Kim Min Jae

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