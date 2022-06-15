Son dakika: Fenerbahçe, Bruma'nın transferini resmen açıkladı!

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Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma’nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Transfer çalışmaları sürdüren Sarı lacivertliler, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katarken bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak transfer etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Bruma’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Portekizli yıldız, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon Euro'ya Leipzig'e gönderilmişti.

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BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Bruma beklenen yükselişi gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle şu andaki takımı PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi.

Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı.