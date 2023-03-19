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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: 'Bizi daha güçlü yapıyor'

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: Bizi daha güçlü yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 21:57

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Joao de Deus'un açıklamaları;

Oyuncuların hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.

BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPIYOR

Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı, Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor

BİZİM İÇİN İYİ OLACAK

Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya bakacağız.

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#Fenerbahçe#Deus#Süper Lig

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