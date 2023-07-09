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Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı! Szymanski, Paredes ve Zaha...

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasarayın transfer yarışı Szymanski, Paredes ve Zaha...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 09:10

Arda Güler transferinde Real Madrid ile Barcelona’nın yaşadığı El Clasico’nun bir benzeri F.Bahçe ile G.Saray arasında cereyan ediyor. İki ezeli rakip, Dinamo Moskova'nın Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski ile PSG'de satış listesine konan Arjantinli ön libero Leandro Paredes için yarış halinde.

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El Clasico'nun iki cephesi Real Madrid ve Barcelona arasında yaşanan Arda Güler savaşının bir benzeri, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanmaya başlandı. Genç yıldızını Madrid'e uğurlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Sebastian Szymanski'ye talip olduğu daha önce duyurulmuştu.

Bonservisi Dinamo Moskova'da olan 24 yaşındaki 10 numaranın, piyasa değeri 18 milyon Euro.

Başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Hollanda ekibinin bonservisini almaya ekonomik olarak gücü yetmiyor.

Sabah'ın haberine göre; kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan ve bir kez daha kiralık gitmeye yanaşmayan Polonyalı futbolcuya, sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray da talip oldu. Hollanda basınının Rus kaynaklara dayanarak verdiği haberde, iki ezeli rakibin Szymanski için yarıştığı kaydedildi.

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ICARDI TAVSİYE ETMİŞTİ

İki Türk devini karşı karşıya getiren diğer isim ise Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leandro Paredes…

Icardi'nin Aslan'a tavsiye ettiği Arjantinli ön liberonun transferine, Fenerbahçe de dahil oldu. Juventus'un 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı 29 yaşındaki oyuncu, İcardi başta olmak üzere Draxler, Kurzawa, Navas ve Wijnaldum ile birlikte Fransız kulübünün satış listesinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabeti, rakam yükseltmek için kullanan menajerler, geçen hafta da Wilfried Zaha için benzer haberleri Fransız medyasına sızdırmıştı.

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SEBASTİAN SZYMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Szymanski, 2019'da Legia Varşova'dan 5.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya transfer oldu. 10 numara oynayan ve geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 40 maçta 10 gol, 7 asist üretti. Başarılı isim, 24 kez de milli takım formasını giydi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

29 Haziran 1994 yılında Arjantin'de doğan ve profesyonel kariyerine Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Juventus'ta 35 maçta forma giydi. 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli ön libero, Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev alıp 5 defa ağları havalandırdı.

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