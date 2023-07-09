Galatasaray, Paredes için gaza bastı! Torreira sakatlanınca teklif...

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Torreira’nın sezon başı hazırlık kampında aktif olarak görev alamayacak olması nedeniyle sarı kırmızılılar transferde önceliği Parades’e verdi.

Yönetim hem sezon başlangıcında hem de Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe’ye karşı sorun yaşamamak için girişimleri hızlandırdı.

Geçtiğimiz yıl Juventus’ta kiralık olarak forma giyen Parades için Paris Saint Germain Kulübü 7.5 milyon Euro talep etti.

Sarı kırmızılılar ise bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

TORREIRA TARİFESİ

Galatasaray, Parades’e bir anlamda Torreira tarifesi uyguladı. Arsenal’den geçen sezon 6 milyon Euro’ya alınan Torreira için ödenen bu rakamın aynısı Parades’in bonservisi adına PSG’ye önerildi.

Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncuya ise 2 milyon 750 bin Euro garanti ücretten 3 yıllık teklif yaptı.

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Galatasaray’da hedef Parades transferini 10 gün içinde bitirip Arjantinli oyuncuyu kampa ya da İstanbul dönüşüne yetiştirmek.