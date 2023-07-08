Fenerbahçe'nin istediği Sebastian Szymanski için Galatasaray da devrede!

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Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı krşıya geldi. Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Polonyalı 10 numara için Galatasaray'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Genç futbolcusu Arda Güler'i 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, 10 numara mevkisindeki boşluğu Sebastian Szymanski ile doldurmak istiyordu. Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren ve bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan Polonyalı futbolcu için bir süredir görüşmeler yapılıyordu.

'GALATASARAY DEVREYE GİRDİ! FLORYA'YI BİLE GEZDİ...'

Bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olduğu bilinen Szymanski için Galatasaray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Londra seyahatinde Polonyalı 10 numaraıun temsilcileriyle görüştü. 24 yaşındaki oyuncunun geçen hafta İstanbul'a geldiği ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ni dahi gezdiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın Szymanski için Dinamo Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan Szymanski 40 maçta 10 gol, 7 asiste imza attı.