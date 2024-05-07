×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Düğüm Rams Park'ta mı çözülecek? İhtimaller denizi...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Galatasarayın kalan maçları Düğüm Rams Parkta mı çözülecek İhtimaller denizi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:08

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini mucizelere bıraktı. İşte Süper Lig'de kalan 3 haftada ihtimaller denizi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kalırken Galatasaray ile arasındaki puan farkı altıya yükseldi.  Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. 

GALATASARAY HİÇ OLMADIĞI KADAR AVANTAJLI

Galatasaray, bu sezon 35. haftasını geride bıraktığımız Trendyol Süper Lig'de 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 96 puanla lider konumda yer alıyor.

En yakın takipçisi ile puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılar, son olarak sahasında Sivasspor'u mağlup ederek ligde üst üste 16. galibiyetini elde etti.

Okan Buruk yönetiminde şuana kadar 86 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Evinde oynadığı son 18 lig maçının tamamını kazanan Galatasaray, bu maçlarda toplam 51 gol bulurken kalesinde 13 gole engel olamadı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede seçim için kritik tarih 18 Mayıs Gözler Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Sadettin SarandaFenerbahçe'de seçim için kritik tarih 18 Mayıs! Gözler Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran'daHaberi Görüntüle

FENERBAHÇE İÇİN ARTIK MUCİZE 

Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig'de 28 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 90 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu söz konusu karşılaşmalarda 89 gol bulurken, kalesinde 31 gol gördü. Bu sezon deplasmanda oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik yaşayarak bu alanda zirvede yer alıyor. Yaşadığı 3 beraberliğin ikisini son 2 deplasman maçında yaşaması dikkatleri çekti.

GALATASARAY'IN KALAN 3 MAÇLIK FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE;

36. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray
37. hafta Galatasaray    - Fenerbahçe 
38. hafta Konyaspor    - Galatasaray 

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI İSE ŞÖYLE;

36. hafta Fenerbahçe  - Kayserispor 
37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe 
38. hafta Fenerbahçe - İstanbulspor

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI 

Galatasaray ile arasındaki puan farkının 6'ya çıkması üzeri Fenerbahçe'nin tüm maçları kazanma durumunda şampiyon olma ihtimali bulunmuyor. 37. haftada RAMS Park'ta ezeli rakibini mutlaka yenmek durumunda olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu maç haricinde Galatasaray'ın bir başka karşılaşmada mağlubiyet yaşamasını bekleyecek. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSpor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: Vizyonsuzluğun kaçınılmaz bedeli, feci kararlar... | Ali Koç & İsmail Kartal hedefteSpor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Vizyonsuzluğun kaçınılmaz bedeli, feci kararlar...' | Ali Koç & İsmail Kartal hedefteHaberi Görüntüle

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Rakibinin üst üste deplasmanda yaşadığı puan kayıplarından sonra Galatasaray avantajı iyice eline geçirdi. Sarı-kırmızılar, kalan 3 maçında 4 puan toplaması halinde rakibinin maçlarına bakmazsızın üst üste ikinci defa şampiyonluğa ulaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!