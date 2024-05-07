Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Düğüm Rams Park'ta mı çözülecek? İhtimaller denizi...

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kalırken Galatasaray ile arasındaki puan farkı altıya yükseldi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

GALATASARAY HİÇ OLMADIĞI KADAR AVANTAJLI

Galatasaray, bu sezon 35. haftasını geride bıraktığımız Trendyol Süper Lig'de 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 96 puanla lider konumda yer alıyor.



En yakın takipçisi ile puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılar, son olarak sahasında Sivasspor'u mağlup ederek ligde üst üste 16. galibiyetini elde etti.



Okan Buruk yönetiminde şuana kadar 86 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Evinde oynadığı son 18 lig maçının tamamını kazanan Galatasaray, bu maçlarda toplam 51 gol bulurken kalesinde 13 gole engel olamadı.

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FENERBAHÇE İÇİN ARTIK MUCİZE



Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig'de 28 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak 90 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu söz konusu karşılaşmalarda 89 gol bulurken, kalesinde 31 gol gördü. Bu sezon deplasmanda oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik yaşayarak bu alanda zirvede yer alıyor. Yaşadığı 3 beraberliğin ikisini son 2 deplasman maçında yaşaması dikkatleri çekti.



GALATASARAY'IN KALAN 3 MAÇLIK FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE;



36. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray

37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta Konyaspor - Galatasaray



FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI İSE ŞÖYLE;



36. hafta Fenerbahçe - Kayserispor

37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta Fenerbahçe - İstanbulspor



FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI



Galatasaray ile arasındaki puan farkının 6'ya çıkması üzeri Fenerbahçe'nin tüm maçları kazanma durumunda şampiyon olma ihtimali bulunmuyor. 37. haftada RAMS Park'ta ezeli rakibini mutlaka yenmek durumunda olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu maç haricinde Galatasaray'ın bir başka karşılaşmada mağlubiyet yaşamasını bekleyecek.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI



Rakibinin üst üste deplasmanda yaşadığı puan kayıplarından sonra Galatasaray avantajı iyice eline geçirdi. Sarı-kırmızılar, kalan 3 maçında 4 puan toplaması halinde rakibinin maçlarına bakmazsızın üst üste ikinci defa şampiyonluğa ulaşacak.