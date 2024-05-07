Fenerbahçe'de seçim için kritik tarih 18 Mayıs! Gözler Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran'da

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Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıklamıştı.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.

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'TÜRK SPOR TARİHİNİN EN HAZIR YÖNETİMİYLE GELİYORUZ'

Yine Sadettin Saran'ın ciddi hazırlıklar yaptığı biliniyor...

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Saran, Adaylık sürecinde Ali Koç ile görüştüğünü dile getirirken, "Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuştu.

KRİTİK TARİH 18 MAYIS

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.