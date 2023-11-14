Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesinde dünya devi talip oldu

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sarı lacivertliler; savunma hattına Alexander Djiku ve Rodrigo Becão gibi iki önemli ismi katarken Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred gibi oyuncularla da hücum hattını güçlendirdi.

Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray ise Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sánchez gibi yıldızlarla takıma takviye yaptı.

Her iki takım da Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 31 puan toplarken şimdiden devre arasında takıma katacağı isimler üzerinde çalışmalarına başladı.

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F.BAHÇE VE G.SARAY'IN GÖZDESİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wilfred Ndidi'nin adı, ülkemizde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken Nijeryalı oyuncuya dev bir takımın talip olduğu belirtildi.

DEV KULÜP TALİP OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi'ye İspanyol devinin talip olduğu iddia edildi.

Sport'un haberine göre; Barcelona, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

AMAÇ BEDELSİZ TRANSFER ETMEK

Mali sıkıntılar çeken Barcelona'nın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Wilfried Ndidi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Haberde, Nijeryalı futbolcunun hedefleri olan bir üst düzey takımda oynamaya sıcak baktığı ve Barcelona'ya imza atma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

EFL Championship'te Leicester City formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.