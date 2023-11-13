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Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da çifte deprem

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray
Galatasaray maçı öncesi Manchester Unitedda çifte deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 22:36

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'da sakatlık depremi yaşanıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, beşinci hafta mücadelesinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Galatasaray - Manchester United maçı, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Rams Park'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 1 puan farkla son sıradaki Manchester United'ın önünde üçüncü sırada yer alıyor.

Grubun son maçında Galatasaray, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise grup lider Bayern Münih'i konuk edecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray

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