TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'dörtlü turnuva' açıklaması! Suudi Arabistan'da 'Kral Kupası' modeli...

Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (Gulf Research Center) tarafından İstanbul’da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "GCC ve Türkiye’de Spor Sektörü ve Ekonomi" paneli gerçekleştirildi. Düzenlenen panelde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak süper kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirtti. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbolun son derece etkili olduğunu o yüzden ülkelerin tanıtımı açısından da bu etkinin büyük önem kazandığını ifade eden Büyükekşi, "Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da kral kupası maçlarıyla yapıyor." dedi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye’de Spor Sektörü ve Ekonomi" başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yönetici Spor Yapımcısı ve Sunucusu Ahmad Sondos'un yaptığı, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary, İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine'nin konuk olduğu panelde sporun, ülkelerin ekonomileri ve kültürleri arasında oluşturduğu güçlü bağlar masaya yatırıldı. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbolun son derece etkili olduğunu o yüzden ülkelerin tanıtımı açısından da bu etkinin büyük önem kazandığını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyada en çok sevilen spor dalı olan futbolun milyarlarca seyircisi var. Geçtiğimiz dönem Katar’da yapılan ve başarılı geçen bir dünya kupası organizasyonu oldu. Biz de bu şampiyona öncesinde dostluk amaçlı ülkelerin birbirine yakınlaşması açısından süper kupa maçını Katar'da oynadık." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE 'KRAL KUPASI' MODELİ TURNUVA

Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığını kaydeden Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan’da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da kral kupası maçlarıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL KUTLAMA

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak süper kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında süper ligin 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurtdışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." dedi.

2032'DE İTALYA İLE ORTAK AVRUPA ŞAMPİYONASI ORGANİZASYONU

2023 Avrupa şampiyonasını İstanbul’da çok başarılı bir organizasyonla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Büyükekşi, "Tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Antalya, Alanya, Bolu ve Afyon gibi birçok şehrimize tüm dünyadan kamp yapmak için futbolcular geliyor. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nı İtalya ile ortak olarak Türkiye’de düzenleyeceğiz. Alt yapımız, otellerimiz hazır, biz de bu 9 yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncesinde biz bu etkinliği yapacağımız için büyük bir avantajımız olacak. Bu organizasyonlardaki eksiklikleri de görerek iş birliğiyle başarılı bir organizasyon yapılacağına inanıyorum. Suudi Arabistan ile güvenlik, inşaat gibi pek çok konuda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Kulüplerin şirketleşip kurumsallaşmasını önemsediklerini ifade eden Büyükekşi, "Özellikle Fransa, ABD ve İngiltere’de birçok kulübe yabancı yatırımcılar yatırım yapmış durumda. Türkiye’de de Göztepe ile bir ilk başlamış oldu. Bu konuyu önemsiyoruz." dedi.

FUTBOLA TUTKUM YATIRIM YAPMAMA SEBEP OLDU

GCC - Türkiye Ekonomik Forumu’nda GCC ve Türkiye’de Spor Sektörü ve Ekonomi panelinin ‘Futbola Doğrudan Yabancı Yatırım’ oturumunda konuşan Acun Ilıcalı, “Futbola yıllardan beri gönül vermiş biriyim. Futbola bu denli tutkum varken yatırım yapmaya karar verdim. İnsan ilişkileri, insanların hayatlarını belirliyor o yüzden bu tarz organizasyonları çok önemli buluyorum. Suudi Arabistan Ligi’nin yaptığı atağı eskilerde olan 100 metreci bir koşucuya benzetiyorum. Geriden başlar, birinci tamamlardı. Son dönemde dünya yıldızlarını toplamaya başladılar ve ciddi yatırımlar yapıyorlar. Arap dünyasının futbola olan ilgisi zaten vardı. Ekonomik güçlerini de bu şekilde kullanmaya başlamaları çok iyi bir durum bence." diye konuştu.

Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, "Türkiye’de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye’de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye’de bu yatırımı çok parlak göremiyorum. Finansal tarafta pozitif bir durum görünmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda birçok çalışma yapıyor. Türkiye’de futbol ekonomisini hak ettiği yere getirmemiz lazım. Türkiye’de yetenek keşfi açısından çok önemli avantajlar olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda ciddi sayıda Türk futbolcusu yurt dışına gitti. Türkiye’de futbolcu ihracatının potansiyeli çok yüksek. Türkiye’de futbola yatırım yapacak yabancılar için ciddi fırsat var. Bu alanda doğru adres olarak konumlanıyoruz. Eskiden bu sayı bir ikiyken şu an yurt dışında oynayan 50’ye yakın oyuncumuz var." dedi.