Fenerbahçe ve Galatasaray'dan zirvede tarihi fark! Bu sezon büyük hegemonya...

Haberin Devamı

Bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içerisine giren F.Bahçe ile G.Saray, ligdeki diğer takımlara büyük bir üstünlük kurdu. Geride kalan 17 haftada sadece 2’şer beraberlik ve 1’er yenilgi ile 7’şer puanlık kayıp yaşayan ezeli rakipler 44’er puan topladı. Toplamda 88 puana ulaşan iki takım ligin üçüncü ve dördüncü sırasındaki 30 puanlı Trabzon ile 29 puanlı Kayseri’ye (toplam 59) 29 puan fark attı.

Geçen sezonun ilk 17 haftasında da G.Saray ile F.Bahçe zirvedeydi ve en yakın iki takipçileri ile aralarındaki toplam puan farkı 10’du. Ligde bundan önceki son 10 sezonda rakiplerine karşı bu kadar büyük bir fark oluşturan diğer iki takım Beşiktaş ile F.Bahçe oldu: İki ezeli rakip 2015-16’da takipçilerinin 21 puan önünde yer aldılar.

2 KEZ 6 PUAN FARK OLDU

Haberin Devamı





Bundan önceki 10 sezonun ilk 17 haftalarında en sert rekabet 2018-19 ve 2020-21 sezonlarında yaşandı. 2018-19 sezonunda Başakşehir (35) ve Trabzon (29) toplam 64 puan aldı, takipçileri 58 puan topladı. 2020-21’de 35’er puan toplayan Beşiktaş ve F.Bahçe (70 puan), 64 puana ulaşabilen takipçilerinin 6 puan önünde yer aldı.

SEZON 1. VE 2. PUAN 3. VE 4. PUAN FARK

2013-14 F.Bahçe-G.Saray (74) Beşiktaş-Sivas (61) 13

2014-15 F.Bahçe-Beşiktaş (77) G.Saray-Bursa (67) 10

2015-16 Beşiktaş-F.Bahçe (81) G.Saray-Kasımpaşa (60) 21

2016-17 Başakşehir-Beşiktaş (77) G.Saray-F.Bahçe (68) 9

2017-18 Başakşehir-G.Saray (71) F.Bahçe-Beşiktaş (63) 8

2018-19 Başakşehir-Trabzon (64) Malatya-Kasımpaşa (58) 6

2019-20 Sivas-Başakşehir (70) Trabzon-F.Bahçe (63) 7

2020-21 Beşiktaş-F.Bahçe (70) G.Saray-G.Antep FK (64) 6

2021-22 Trabzon-Konya (75) Başakşehir-Hatay (58) 17

2022-23 G.Saray-F.Bahçe (74) Başakşehir-Adana DS (64) 10

2023-24 F.Bahçe-G.Saray (88) Trabzon-Kayseri (59) 29